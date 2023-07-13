В МВД не исключают риск роста ДТП после легализации иностранных авто

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 13 июля 2023 года высказался о рисках роста аварий на дорогах на фоне легализации поддержанных иностранных авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее в МВД сообщали, что ежедневно на дорогах Казахстана гибнет 10 человек, ежегодно – около 2 тыс. человек. Они отметили, что власти создали возможность легализовать подержанные иностранные автомобили и поинтересовались, не создает ли это риск роста ДТП в Казахстане.

"Я согласен с вами. Эта ситуация может увеличить количество ДТП, так как по мере увеличения возраста транспортных средств ухудшается и их техническое состояние. Поэтому автомобильные аварии могут происходить из-за технического состояния автомобиля", – заявил в ответ Кайсар Султанбаев.

Он добавил, что в рамках акции в Казахстане легализовали около 206 тысяч иностранных автомобилей. Среди них существуют различные типы транспортных средств. Но их средний возраст составляет 10-15 лет.

Кайсар Султанбаев также привел актуальные статданные по количеству ДТП.

Так, по его данным, если за шесть месяцев 2022 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Казахстане погибли 947 человек, 8 117 человек получили ранения, то за аналогичный период этого года погибли 916 человек и 6762 человека получили травмы различной степени тяжести.

13 июля в МВД заявили, что в Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года.

В ведомстве также рассказали, когда и как можно будет узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС.