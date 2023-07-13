Повышение процентной ставки ФРС США в июле может стать последним

Последние данные по инфляции в Америке усилили ожидания рынка о возможном завершении цикла роста ключевых ставок Федрезервом США, сообщает Zakon.kz

Инфляция в США замедлилась до двухгодичных минимумов – до 3% при целевом уровне в 2%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 3,1%, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"В то же время рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 4,8% в годовом выражении, при прогнозе роста до 5%. Эти данные "подогрели" ожидания участников рынка относительно того, что Федрезерв может завершить цикл повышения процентных ставок после еще одного повышения на 25 базовых пунктов в июле". Ассоциация финансистов Казахстана

Американские фондовые индексы на этом фоне в среду росли в пределах 0,3-1,2%. На рынки также повлияли данные по потребительским ценам (индекс CPI) в США, которые в июне выросли на 3% в годовом выражении, обновив минимум с марта 2021 года.

Котировки нефти Brent в среду замедлили темп роста, увеличившись до отметки 80,2 доллара за баррель.

В АФК сообщили, что давление на цены оказал отчет Минэнерго США, где был отмечен резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе – почти на 6 млн баррелей против прогнозного увеличения на 0,5 млн.





"Между тем в целом настроения на нефтяном рынке остаются позитивными, так как данные по американской инфляции поддерживают ожидания по завершению цикла повышения процентных ставок Федрезервом". Ассоциация финансистов Казахстана

Также снижение индекса доллара делает нефть, торгуемую в долларах США, более доступной для остального мира.

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT снизился до 440,87 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 441,15 тенге днем ранее.