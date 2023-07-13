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Три человека погибли в ночном ДТП близ Каскелена

Смертельное ночное ДТП произошло близ Каскелена Фото: Zakon.kz
Три человека, включая 12-летнего мальчика, погибли и еще четверо пострадали в ночном ДТП, произошедшем на трассе Алматы – Астана в ночь на 13 июля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана, в нескольких километрах от Ташкентского тракта и Каскелена. Манипулятор Volvo двигался по трассе в направлении Астаны. Он подъехал к стоянке грузовых автомобилей в двух километрах от Ташкентского тракта и остановился на проезжей части, чтобы пропустить попутный поток транспорта.

Смертельное ночное ДТП произошло близ Каскелена

Фото: Zakon.kz

Как сообщили очевидцы ДТП, манипулятор едва тронулся с места, как в его прицеп на большой скорости врезался автомобиль BMW 5. Сила столкновения была такой, что практически половина автомобиля оказалась под прицепом.


"Водитель вышел после жуткого грохота, на место происшествия сбежались и другие водители, которые находились рядом со стоянкой. Они своими силами стали вытаскивать автомобиль из-под прицепа и доставать людей из искореженной машины, вызвали полицию и скорую", – рассказали очевидцы.

Смертельное ночное ДТП произошло близ Каскелена

Фото: Zakon.kz

В автомобиле находились семь человек. Из BMW извлекли четырех пострадавших, которых экстренно госпитализировали в больницу Каскелена. Водителя автомобиля доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как тяжелое. Еще три пассажира BMW погибли, среди них мальчик 2011 года рождения.

Смертельное ночное ДТП произошло близ Каскелена

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Пока не известно, почему водитель легкового автомобиля не объехал грузовик. Предположительно, он мог двигаться с превышением скорости, при этом машина определенно была перегружена.

Ранее смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, в нем погибли два человека.

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Алматинская область Каскелен
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