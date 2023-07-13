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Полицейские и сотрудники СпецЦОНов незаконно регистрировали иностранные машины

регистрация Фото: пресс-служба ДП ВКО
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев в СЦК признал, что полицейские и сотрудники СпецЦОНов занимались незаконной регистрацией иностранных автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее сообщалось, что была задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной регистрацией иностранных автомобилей. Они поинтересовались, сколько всего криминальных групп было выявлено в Казахстане.

"Признаем, что в процессе легализации автомобилей, ввезенных из-за рубежа, были некоторые недостатки. Мы не скрываем, что к незаконной регистрации этих транспортных средств причастны сотрудники полиции. Верно и то, что есть сотрудники специальных центров обслуживания населения и мошенники", – заявил Кайсар Султанбаев.

По его словам, по данным фактам  возбуждены уголовные дела. Их  расследованием занимаются сотрудники Департамента собственной безопасности МВД.

"На сегодняшний день такие факты зарегистрированы в городе Алматы и Алматинской области и ряде регионов. Я не могу разглашать эти данные, так как ведется расследование уголовного дела. Когда будет принято решение суда по этим делам, мы опубликуем соответствующую информацию", – заверил спикер.

13 июля он рассказал, сколько иностранных авто зарегистрировали в Казахстане с 23 января 2023 года. А также рассказал, когда и как можно узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС.

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