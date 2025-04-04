Мопедисты атакуют СпецЦОНы: комментарий адмполиции

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК 4 апреля 2025 года прокомментировал ажиотаж в СпецЦОНах накануне введения запрета на вождение незарегистрированных мопедов, сообщает akon.kz.

Так, сегодня, 4 апреля в автоцоне в мкр Саялы можно наблюдать сотни мопедов и очереди у стоек регистрации.

Фото: Zakon.kz

Комментируя ситуацию, Кайсар Султанбаев пояснил, что ограничений по сроку регистрации мопедов нет. Речь идет о запрете эксплуатации не зарегистрированных мопедов с 5 апреля. После этой даты регистрировать мопеды можно будет.

Фото: Zakon.kz

"Мопеды отнесены к транспортным средствам. Нужно получить госномер, свидетельство о регистрации транспортного средства. В противном случае это будет нарушение, эти граждане будут привлекаться к ответственности согласно Административному кодексу", – сказал Кайсар Султанбаев.

Он напомнил, что населению дали время с начала года на обучение в автошколах, получение водительских прав и регистрацию мопедов в СпецЦОНах.

"Видимо, менталитет такой у населения, все до последнего тянут. На сегодня идет серьезный наплыв. Более 23 тысяч поставлено на учет, только за прошлые сутки 2,5 тысячи поставили на учет", – рассказал представитель МВД.

Он сообщил, что с 5 апреля полицейские будут вести контроль на дорогах. К тем, кто будет управлять мопедами без госномеров или без водительского удостоверения либо нарушать ПДД, будут приниматься меры согласно существующему законодательству.

Ранее Кайсар Султанбаев объяснил, почему для мопедистов усиливают административную ответственность.