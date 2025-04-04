#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Общество

Мопедисты атакуют СпецЦОНы: комментарий адмполиции

СпецЦОН в Алматы, мопеды, ажиотаж, регистрация, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 13:19 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК 4 апреля 2025 года прокомментировал ажиотаж в СпецЦОНах накануне введения запрета на вождение незарегистрированных мопедов, сообщает akon.kz.

Так, сегодня, 4 апреля в автоцоне в мкр Саялы можно наблюдать сотни мопедов и очереди у стоек регистрации. 

СпецЦОНЫ, Казахстан, мопеды, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 13:19

Фото: Zakon.kz

Комментируя ситуацию, Кайсар Султанбаев пояснил, что ограничений по сроку регистрации мопедов нет. Речь идет о запрете эксплуатации не зарегистрированных мопедов с 5 апреля. После этой даты регистрировать мопеды можно будет. 

СпецЦОНЫ, Казахстан, мопеды, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 13:19

Фото: Zakon.kz

"Мопеды отнесены к транспортным средствам. Нужно получить госномер, свидетельство о регистрации транспортного средства. В противном случае это будет нарушение, эти граждане будут привлекаться к ответственности согласно Административному кодексу", – сказал Кайсар Султанбаев.

Он напомнил, что населению дали время с начала года на обучение в автошколах, получение водительских прав и регистрацию мопедов в СпецЦОНах.

"Видимо, менталитет такой у населения, все до последнего тянут. На сегодня идет серьезный наплыв. Более 23 тысяч поставлено на учет, только за прошлые сутки 2,5 тысячи поставили на учет", – рассказал представитель МВД.

Он сообщил, что с 5 апреля полицейские будут вести контроль на дорогах. К тем, кто будет управлять мопедами без госномеров или без водительского удостоверения либо нарушать ПДД, будут приниматься меры согласно существующему законодательству.

Ранее Кайсар Султанбаев объяснил, почему для мопедистов усиливают административную ответственность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Смерть 7-летней девочки на глазах у матери в Алматы: комментарий МВД
Общество
12:57, Сегодня
Смерть 7-летней девочки на глазах у матери в Алматы: комментарий МВД
Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай
Общество
12:36, Сегодня
Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай
Почему для мопедистов усиливают административную ответственность, объяснили в МВД
Общество
12:16, Сегодня
Почему для мопедистов усиливают административную ответственность, объяснили в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: