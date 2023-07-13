На тушение пожара вдоль побережья Каспийского моря ушла неделя

13 июля в 16:00 загорание камышитовых растительностей вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области ликвидировано, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, на протяжении 7 дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях, из-за повышенной температуры воздуха, также заболоченной местностью и густой растительностью.

"В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники тушение было осуществлено в пешем порядке при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек и авиацией МЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, то пожар в природном резервате "Семей Орманы" полностью ликвидировали. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га.

