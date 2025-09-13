Смерчи заметили у побережья Каспийского моря

У побережья Каспийского моря в Дагестане зафиксировали смерчи, сообщает Zakon.kz.

По информации "Комсомольская правда", воронки урагана появились по обе стороны от заброшенного восьмого цеха завода "Дагдизель", который называют "дагестанским Форд Боярдом".

Отмечается, что полгода назад здание потеряло знаменитую башню из-за ливней. Жители опасаются, что смерчи могут и вовсе разрушить конструкцию.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за обмеления рек и Каспия.