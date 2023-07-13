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Разыскиваемого за преступление астанчанина нашли в лагере беженцев в Германии

задержание Фото: пресс-служба ДП города Астаны
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 22-летний астанчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, был обнаружен в лагере беженцев в городе Мюнхе онн, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, при содействии Национального центрального бюро Интерпол МВД Казахстана и генеральной прокуратуры подозреваемый был экстардирован в Астану и водворен в следственный изолятор.

"Скрываясь от уголовного преследования, житель столицы с апреля 2021 года находился в розыске. Установлено, что ранее он вылетел регулярным авиарейсом в Узбекистан, откуда перебрался в Кыргызстан и вылетел в город Анталия. В дальнейшем казахстанец незаконно пересек границу Украины и в статусе беженца прибыл на территорию ФРГ", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли казахстанца, разыскиваемого за преступление в Степногорске.

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