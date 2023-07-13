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Законодательство РК

В Актау полицейские расследуют убийство котят

убийство котят, Актау, полиция Фото: pixabay
Жительница одного из микрорайонов города Актау обвинила своего соседа в жестоком обращении с животными. Полицейские завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилось в полицию с заявлением, в котором обвинила своего соседа в убийстве трех котят. Якобы мужчина выкинул животных с седьмого этажа. По словам заявительницы, это не первый случай жестокого обращения с животными, и она требует, чтобы виновник понес наказание.

"По данному факту ведется расследование по статье 316 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в ДП Мангистауской области.

Не так давно в социальных сетях распространялось видео, на котором работники одного из крестьянских хозяйств ВКО отпиливали рога марала и давали пить кровь животного людям. Полицейские и чиновники нарушений в этом не увидели.

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Николай Ежелев
Актау
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