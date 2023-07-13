Тела двух рабочих нашли в колодце в Атырауской области

Тела двух рабочих ТОО "Жылыой су" были обнаружены 13 июля утром на территории Жана Каратон Жылыойского района. О страшной находке сообщил местный житель, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во время проведения ремонтных работ в Жылойском районе два сотрудника "Жылыой су" погибли в канализационном колодце. Для расследования трагедии Управлением трудовой инспекции создана специальная комиссия.

"Сообщение о том, что рабочие упали в колодец, поступило в 09:42. Было установлено, что во время ремонтных работ в канализационном колодце глубиной 7-8 м погибли двое рабочих", – цитирует пресс-службу предприятия портал "Мой город".

По словам главы районного отдела по ЧС Наримана Отешова, изначально эти работы должна была выполнить бригада из 5 человек. На предприятии уверили, что они окажут помощь семьям погибших рабочих.

В апреле в Жетысуской области человек погиб во время взрыва котельной.