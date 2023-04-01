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В Жетысуской области взорвалась котельная, погиб человек

В Жетысуской области взорвалась котельная, погиб человек Фото: facebook/Akimatkoksu
В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной. В результате взрыва погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

Взрыв котельной случился утром в селе Казахстан.

"1 апреля текущего года в 08 часов 52 минуты в селе Казахстан Коксуского района произошел взрыв котельной на общей площади 22 кв. м. При несчастном случае погиб один рабочий. В настоящий момент угрозы нет. Причина взрыва устанавливается", – сообщили в пресс-службе акимата Коксуского района.

Комментариев от других ведомств не было. Личность, пол и возраст пострадавшего неизвестны.

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