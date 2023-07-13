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В Экибастузе трехлетняя девочка попала в больницу с ожогом пищевода

инородные предметы в желудке Фото: пресс-служба УОЗ Павлодарской области
Трехлетняя девочка из Экибастуза поступила в детскую областную больницу с диагнозом "повреждение пищевода инородным телом". Ребенок проглотил плоскую батарейку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, ребенка госпитализировали в отделение реанимации с химическим ожогом пищевода, интоксикацией и пневмомедиастинумом – скопление воздуха в средостении.

Отмечается, что состояние девочки оценивалось как тяжелое. Ребенку сделали операцию, более 2 недель она провела в реанимации.

"После стационарного лечения ее выписали в удовлетворительном состоянии", – уточнили в УОЗ.

В ведомстве рассказали, что чаще всего маленькие дети глотают монеты, мелкие детали от игрушек, пуговицы, серьги, кольца, скрепки, иглы, булавки, канцелярские кнопки, небольшие винтики, гвоздики, зубочистки. Нередко в этот список попадают мелкие батарейки, магниты и гидрогелевые растущие в воде шарики.

В областную детскую больницу за 5 месяцев этого года с диагнозом "инородное тело" госпитализировали 28 детей.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Кокшетау.

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Елена Беляева
Павлодарская область Экибастуз
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