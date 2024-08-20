Проглотивший магнитики трехлетний ребенок умер в Костанае

В Костанайской областной детской больнице умер трехлетний ребенок, проглотивший игрушечные магнитики: у ребенка остановилось сердце на фоне шока, сообщает Zakon.kz.

Трагедия, по данным alau.kz, произошла днем 10 июля. За три дня до этого, 7 июля, мальчика из Рудного направили в Костанайскую областную детскую больницу с диагнозом "инородное тело". Рентген показал 10 круглых магнитов, сцепленных между собой.

"Ребенка сразу же госпитализировали. Стали проводить ФГДС желудка. Увидел, что магнитики в желудке. Их нужно доставать оттуда под наркозом. Дали наркоз. Вытащили шесть магнитов. В операционной с помощью лапароскопии была осмотрена брюшная полость. Там было все спокойно. Повторно сделали ФГДС и убрали седьмой магнитик", – рассказал руководитель хирургической службы Игорь Белобржицкий.

Остальные три магнита, по его словам, ушли в кишечник.

"Обычная тактика – ждать, когда магниты выйдут естественным путем. Ребенок был в отделении, наблюдался. Ставили системы, стимулировали, чтобы кишечник двигался, и, чтобы он выталкивал эти магниты. Но магниты на рентгенах стояли на месте. Мы маме объяснили, что нужна операция. С 9 на 10 число было все хорошо, ребенок прыгал, играл, чувствовал себя хорошо. Утром 10 июля мы пошли на операцию. Эти магниты привели к тому, что в кишечнике образовалась перфорация и перитонит. Но у нас бывали перитониты хуже, мы делали операции и успешно. Во время операции мы убрали все магниты. После операции у ребенка остановилось сердце на фоне шока", – сказал врач.

Родители обратились в полицию по факту смерти сына.

14 марта 2024 года сообщалось, что в Актюбинской области расследуют смерть полуторагодовалого ребенка. Мать погибшей малышки считает, что это вина врачей, так как они не увидели признаков кори и лечили от другого заболевания.