Танцевальный коллектив из Караганды завоевал "серебро" на международном фестивале в Южной Корее

На международном конкурсе фольклорных ансамблей Казахстан представили два коллектива из Караганды, которые, объединившись, завоевали серебряные медали, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль FIDAF-2023, проходивший в городе Чонане Южной Кореи объединил ансамбли из 16 стран мира. Коллективы представили народное творчество музыкального направления. Два карагандинских коллектива представили на соревнованиях Казахстан, передает E-Karaganda.

Коллективы Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова "Аққу" и "Арқа сазы" завоевали на конкурсе почетное второе место и завоевали сердца зрителей, говорит заместитель руководителя объединения.

"Наши артисты выступили достойно, покорили публику. Зрители подходили и подробнее расспрашивали о номерах: что за музыка, кто композитор. Жюри также высоко оценило хореографию и игру на народных инструментах, отметило разнообразие номеров". Баян Ахметжанова, заместитель руководителя Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова

Ранее стало известно, что танцевальный ансамбль из Талдыкоргана выиграл международный конкурс в Турции.