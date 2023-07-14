"Умные" трубы устанавливают в Темиртау

В Темиртау на инженерных сетях устанавливают "умные" трубы, которые способны сообщать о поломках на водопроводе, сообщает Zakon.kz.

Новые трубы оснащены системой оперативного дистанционного контроля. В случае аварии на сетях, при протечке на водопроводе, система подаст сигнал в центральную диспетчерскую, передает Патриот.

Это даст возможность сразу найти место аварийного порыва и оперативно устранить неполадки, директор ТОО "Компания "НурайСтрой" Ержан Молдыбаев. При этом, отмечает он, трубы производят в Казахстане.

"Трубы – из Астаны. Эти трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Это позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации. Гарантия на такую трубу – 30 лет". Ержан Молдыбаев

Ранее стало известно, что В Темиртау износ труб превышает 70%. В прошлом году в период отопительного сезона произошло около 400 аварий.