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"Умные" трубы устанавливают в Темиртау

"Умные" трубы устанавливают в Темиртау Фото: Светлана Могай
В Темиртау на инженерных сетях устанавливают "умные" трубы, которые способны сообщать о поломках на водопроводе, сообщает Zakon.kz.

Новые трубы оснащены системой оперативного дистанционного контроля. В случае аварии на сетях, при протечке на водопроводе, система подаст сигнал в центральную диспетчерскую, передает Патриот.

Это даст возможность сразу найти место аварийного порыва и оперативно устранить неполадки, директор ТОО "Компания "НурайСтрой" Ержан Молдыбаев. При этом, отмечает он, трубы производят в Казахстане.

"Трубы – из Астаны. Эти трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Это позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации. Гарантия на такую трубу – 30 лет". Ержан Молдыбаев

Ранее стало известно, что В Темиртау износ труб превышает 70%. В прошлом году в период отопительного сезона произошло около 400 аварий.

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