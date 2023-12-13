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Водопровод замерз в Темиртау – комментарий акимата

Водопровод замерз в Темиртау – комментарий акимата Фото: Zakon.kz
В акимате Темиртау рассказали, что из-за перемерзания магистрального водопровода вода подается с пониженной гидравликой, сообщает Zakon.kz.
"Из-за перемерзания магистрального водопровода диаметр – 300 мм в дома жителей шести кварталов восточной части города подается вода с пониженной гидравликой", – говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что проблемный участок определен – около 20 метров. На месте работают восемь бригад, 10 единиц техники.

Данная проблема находится на контроле акима города. 

Ранее стало известно, что восточная часть города Темиртау осталась без питьевой воды. Это несколько кварталов, частично улицы Абая, Чайковского. 

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Анастасия Стативкина
Карагандинская область Темиртау
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