Ночной дожор: причины и способы избавиться

Специалисты рассказали о причинах, вызывающих привычку есть по ночам, а также способах, которые помогут избавится от зависимости, сообщает Zakon.kz.

Эксперты связывают пристрастие к ночным перекусам соотношением двух гормонов. Объемом необходимой человеку пищи управляют гормон голода грелин и гормон насыщения лептин. От уровня лептина в организме зависит скорость обмена веществ. При хроническом переедании и при переизбытке лептина сигналы мозгу о насыщении перестают поступать и развивается лептинрезистентность. При этом жир у людей с очень большим весом становится самостоятельным эндокринным органом, вырабатывающим эти гормоны, пишет Lenta.ru.

"У женщин концентрация лептина в два-три раза выше, чем у мужчин. И его переизбыток в организме ведет к непрогнозируемым последствиям. Пик его выработки обычно приходится на два-три часа ночи. Так что если вы не спите, то, вероятнее всего, пойдете к холодильнику". Александра Чистякова, врач

Препаратов, контролирующих концентрацию лептина в крови, справляться с привычкой придется самостоятельно. Поможет в этом строгий график приема пищи, который должен обязательно начинаться с завтрака.

Диентолог-нутрициолог Ольга Деккер отмечает, что ночные перекусы могут стать следствием стресса, скуки или чувства одиночества. В этом случае стоит заняться спортом, медитацией, прогулками и приятным общением.

Ранее директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клаус Хайтлингер заявил о том, что миру угрожает дефицит концентрата апельсинового сока, а также рост цен на него.