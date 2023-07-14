Апельсиновый сок в мире может стать дорогим дефицитным продуктом – СМИ

Директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клаус Хайтлингер заявил о том, что миру угрожает дефицит концентрата апельсинового сока, а также рост цен на него, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), причиной таких прогнозов стал низкий уровень урожая на территории крупнейшего мирового поставщика апельсинового концентрата – Бразилии.

Отмечается, что похожие проблемы начались у США, где ураганы и распространение болезней цитрусовых растений привели к снижению объемов сбора урожая. Также тяжелые погодные условия создали непростую ситуацию в Мексике и Испании.

Как уточняется, за год фунт апельсинового концентрата подорожал почти на треть – с 2,02 долларов до 2,73 долларов. При этом в январе прошлого года фунт концентрата стоил всего 1,42 доллар.

Хайтлингер добавил, что при сохранении текущей ситуации в 2024 году на рынке цитрусовых может начаться кризис.

Ранее президент отреагировал на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по дефициту пресной воды. Касым-Жомарт Токаев поручил в короткий срок решить данную проблему.

Позже аким Мангистауской области отчитался о ситуации с дефицитом воды в регионе.

