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Казахстанские стрелки завоевали "бронзу" Кубка мира в Италии

Стендовая стрельба Бронза Кубка Мира Фото: Instagram/drs_kz
В итальянском городе Лонато проходит этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Накануне в упражнении "скит" среди смешанных пар казахстанские спортсмены Асем Орынбай и Эдуард Ещенко завоевали бронзовые медали данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Наши стрелки на пути к медалям Кубка мира сумели обыграть титулованных спортсменов из Италии, олимпийских чемпионов и серебряных призеров Летних игр Кьяру Кайнеро и Элиу Сдруччоли. Асем Орынбай и Эдуард Ещенко в упорном поединке были сильнее всего на одно очко – 44:43.

Стендовая стрельба Бронза Кубка Мира

Фото: Instagram/drs_kz

Всего за медали в этой дисциплине боролись 42 команды. Это первая награда наших стрелков на итальянских соревнованиях. У казахстанцев есть еще шансы войти в список призеров в других упражнениях, так как состязания завершатся 17 июля.

Стоит отметить, что 24 мая в финале раздела "скит" среди смешанных пар казахстанские спортсмены Асем Орынбай и Эдуард Ещенко стали серебряными призерами Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходил в Алматы.

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Куандык Шынасилов
Италия
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