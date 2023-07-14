Казахстанские стрелки завоевали "бронзу" Кубка мира в Италии
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Наши стрелки на пути к медалям Кубка мира сумели обыграть титулованных спортсменов из Италии, олимпийских чемпионов и серебряных призеров Летних игр Кьяру Кайнеро и Элиу Сдруччоли. Асем Орынбай и Эдуард Ещенко в упорном поединке были сильнее всего на одно очко – 44:43.
Фото: Instagram/drs_kz
Всего за медали в этой дисциплине боролись 42 команды. Это первая награда наших стрелков на итальянских соревнованиях. У казахстанцев есть еще шансы войти в список призеров в других упражнениях, так как состязания завершатся 17 июля.
Стоит отметить, что 24 мая в финале раздела "скит" среди смешанных пар казахстанские спортсмены Асем Орынбай и Эдуард Ещенко стали серебряными призерами Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходил в Алматы.