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Начните день правильно: не используйте телефон по утрам

Начните день правильно: не используйте телефон по утрам Фото: pixabay
Почему нельзя брать телефон в руки, едва проснувшись. Об этом Zakon.kz рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, такая привычка крайне вредна для здоровья.

Первое, что надо учитывать, – физиологическая сторона вопроса. Утром при пробуждении в организме вырабатываются различные гормоны. Когда встает солнце, тело начинает вырабатывать кортизол – гормон, который заставляет человека чувствовать себя бодрым, активным и свежим.

"Влияние оказывает на состояние человека с утра даже подсветка гаджета – у большей части аппаратов она синяя, яркая. В итоге, когда человек берет телефон с такой подсветкой в руки, у него еще больше растет уровень кортизола. У 80-90% людей сегодня утренний кортизол в 2-7 раз выше, чем это было у людей года 3-4 назад. Получается, что уже с самого утра психика человека и его нервная система находятся в режиме: "соответствуй", "бей и беги", "нужно что-то делать", "готовься и репетируй". А если взять в руки гаджет и начать что-то смотреть, отвечать на сообщения, то порог внутренней мобилизации повышается еще больше".Алексей Мелехин

Как отмечено в публикации АиФ, важно помнить, что гаджеты сегодня стали своеобразным искусственным допингом.

Когда человек просыпается утром, беря телефон в руки, он искусственно себя взбадривает. Иногда даже чашка кофе может быть не нужна.

Ведь человек, беря телефон, листая новости, наполняя себя ими, искусственным образом себя пробуждает. Гаджет становится электронным кофеином. А еще тут налицо игнорирование собственных потребностей, когда постоянно нужно быть на волне, нельзя что-то упустить.

К чему это может привести?

Чем чаще человек использует гаджет с утра и наполняет себя информацией, тем больше это приводит к тому, что растут риски панического расстройства, раздражительности, гневливости в течение дня.

Также могут быть соматические проявления, например, синдром раздраженного кишечника, приливы жара к лицу с утра, синдром сухого глаза тоже с утра, мышечные напряжения (тот же бруксизм), лицевые боли.

Как избавиться от такой привычки?

Первое, что надо сделать, – ответить себе на вопрос: а зачем мне это вообще надо – одиноко ли, кого-то не хватает, обязательно нужно соответствовать трендам и быть в курсе событий?

Обязательно нужно понимать функции телефона с утра. Ведь фактически аппарат нам не нужен. Когда человек хорошо выспался, ему комфортно и безопасно при пробуждении. Он может с кем-то обняться или поваляться в свое удовольствие, или как-то позаботиться о своем теле. Не требуется ничего, что бы его стимулировало.

Также стоит попытаться заменить гаджет на что-то другое.

"Но если с этим сложности и не получается, то хотя бы стоит попытаться сменить подсветку на более теплую и желтую. Следует контролировать себя, чтобы не было листания и изучения провоцирующих информационных стрессовых факторов. В этом случае лучше тогда полистать картинки животных или посмотреть на что-то более сенсорно приятное".Алексей Мелехин

Кроме того, можно попробовать заменить гаджет на что-то другое – тактильное, запахи, физические упражнения, чем-то, что будет показывать вам, что комфортно, удобно и хорошо.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что послеобеденные физические упражнения снижают уровень глюкозы у диабетиков.

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