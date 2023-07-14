Транспортная прокуратура опротестовала правила перевозок пассажиров ж/д транспортом

Транспортная прокуратура опротестовала приказ министра по инвестициям и развитию от 30 апреля 2015 года "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом", сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре установили, что по этим правилам дети от 15 лет и старше самостоятельно могли воспользоваться услугами АО "НК "КТЖ" только при наличии письменного согласия и доверенности от законного представителя, удостоверенных нотариально.

"Как выяснилось, данная норма не учитывала то, что согласно Гражданскому кодексу и Закону "О нотариате" удостоверение "согласия" является отдельным нотариальным действием и не требует оформления еще одного документа в виде "доверенности". Мониторинг применения подобного требования показал, что были случаи, когда проводники, следуя нормам правил, не допускали к поездке таких пассажиров, либо их снимали по ходу движения", – сообщили в Транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, Министерством индустрии и инфраструктурного развития протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и АО "НК "КТЖ" дана установка об оказании таких услуг по наличию лишь одного документа (нотариально удостоверенное согласие).

В то же время уполномоченным органом продолжается работа по внесению соответствующих поправок и совершенствованию в целом правил по перевозке пассажиров ж/д транспортом.



