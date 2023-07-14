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Законодательство РК

Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги ТЭЦ Риддера за свой счет

Новый собственник ТЭЦ Риддера обещал закрыть все долги за свой счет Фото: Instagram/danial.akhmetov.official
14 июля 2023 года министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прибыл в Восточно-Казахстанскую область, где встретился с новым собственником Риддерской ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

"Новый собственник ТЭЦ Риддера Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги за свой счет", – рассказали в пресс-службе Минэнерго РК.

По данным ведомства, на сегодняшний день общая сумма долга Риддерской ТЭЦ составляет 5,5 млрд тенге.

"Со стороны министерства тоже проконтролируем вопрос задолженности".Алмасадам Саткалиев

Глава энергетического ведомства отдельно остановился о ходе прохождения ремонтной кампании на Риддерской ТЭЦ.

Совместно с Министерством финансов и областным акиматом отработан механизм выделения средств из резерва правительства. Получены государственные экспертизы на проектно-сметные документации по ремонту. Общая сумма ремонтных работ составляет 8,3 млрд тенге. На ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ привлечены восемь подрядных организаций.

По данным Минэнерго РК, ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ планируется завершить по графику до начала отопительного сезона.

18 июня 2023 года аким ВКО Ермек Кошербаев первую поездку по региону начал с визита на один из важнейших объектов региона – АО "Риддер ТЭЦ", где провел совещание с руководством теплоисточника и подрядными организациями, задействованными в ремонтных работах. Тогда недавно назначенный гендиректор теплоэлектроцентрали Игорь Михайленко заявил, что прежние владельцы эксплуатировали объект, не проводя должного ремонта, а долги АО "Риддер ТЭЦ" составляют 3,3 млрд тенге.

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