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Три новых ТЭЦ запустят в Казахстане в 2028 году

Три новых ТЭЦ запустят в 2028 году в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:47 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 18 июля на пресс-конференции рассказал, что три новых ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – заработают в 2028 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, сейчас три ТЭЦ, которые будет строить российская компания, находятся на разных стадиях строительства. 

"Что касается Кокшетау, то там уже завершено технико-экономическое обоснование (ТЭО). Уже на завершающий стадии, проходит экспертизы и прием работ. И уже в этом году в ближайшее время созданные совместные предприятия приступят к проектированию – к разработке ПСД и параллельно начнутся работы по благоустройству, подготовке площадки под строительство. Мы говорим, что уже в этом году мы ожидаем начала строительных работ", – дополнил министр. 

Он подчеркнул, что в Семее ТЭО находится в достаточно глубокой стадии проработки.

"До конца года ожидаем завершения ТЭО и потом по разработанному алгоритму. Наверное, также будем приступать к проектированию и строительству. А по Усть-Каменогорску еще пока работы по разработке ТЭО не начались. Ожидаем в начале следующего года старта разработки проектной документации. Тем не менее сроки достаточно жесткие, мы ожидаем завершения всех трех проектов в 2028 году", – заключил Саткалиев. 

9 ноября заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ.

16 января глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов озвучил ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана.

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