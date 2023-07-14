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Маршруты 11 автобусов изменили в Астане из-за ремонта дорог

11 автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожного ремонта Фото: Zakon.kz
Схемы движения 11 автобусных маршрутов в Астане временно изменили в связи с дорожным ремонтом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems" 14 июля, из-за ремонта дорог в столице временно изменили схемы движения 11 автобусных маршрутов.


"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 13, 22, 22А, 33, 40, 72, 73", – говорится в сообщении.

С измененными схемами движения можно ознакомиться на инфографике в официальном Telegram-канале City Transportation Systems.

Ранее в Астане из-за ремонта временно изменили еще девять автобусных маршрутов.

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