Маршруты 11 автобусов изменили в Астане из-за ремонта дорог

Схемы движения 11 автобусных маршрутов в Астане временно изменили в связи с дорожным ремонтом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems" 14 июля, из-за ремонта дорог в столице временно изменили схемы движения 11 автобусных маршрутов.





"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 13, 22, 22А, 33, 40, 72, 73", – говорится в сообщении.

С измененными схемами движения можно ознакомиться на инфографике в официальном Telegram-канале City Transportation Systems.

Ранее в Астане из-за ремонта временно изменили еще девять автобусных маршрутов.