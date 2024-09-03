Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане 11 автобусных маршрутов изменили схему движения

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 21:07 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане 11 автобусных маршрутов 3 сентября изменили схему движения из-за дорожного ремонта, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в ТОО "City Transportation Systems". В компании отметили, что схемы движения маршрутов временно изменены до завершения ремонтных работ.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 3, 11, 14, 21, 32, 48, 50, 57, 60, 66. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Астане в дни проведения V Всемирных игр кочевников для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы

Читайте также

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа
Стипендию "Болашак" присудили 150 казахстанцам
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты
В Шымкенте около 4 тысяч пациентов не получали положенные им бесплатные лекарства
Поклонникам больших кошек: оцените свои возможности здраво
Поклонникам больших кошек: оцените свои возможности здраво
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Автобусы Маршруты Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Семья
Гарик Харламов и Кристина Асмус временно воссоединились
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: