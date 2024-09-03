В Астане 11 автобусных маршрутов изменили схему движения

В Астане 11 автобусных маршрутов 3 сентября изменили схему движения из-за дорожного ремонта, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в ТОО "City Transportation Systems". В компании отметили, что схемы движения маршрутов временно изменены до завершения ремонтных работ.



"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 3, 11, 14, 21, 32, 48, 50, 57, 60, 66. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Астане в дни проведения V Всемирных игр кочевников для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы.

