Когда казахстанцы отдохнут от дикой жары

В пресс-службе РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на 15-17 июля 2023 года. Согласно данным метеорологов, на большей части страны ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни над Казахстаном сформируется циклон из районов Черного моря. Он принесет с собой дождливую погоду на большую часть страны.

Кроме того, возможны грозы, град и порывистый ветер.

На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.

"После кратковременного понижения дневных температур на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от +20+25° до +25+33°. На северо-западе от +18+30° до 25+33°, в центре от +25+33° до 32+39°, на юге от +25+35° до +35+42°, а на западе страны понижение температурного фона до +22+35°, на востоке до +27+35°". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Стоит отметить, что на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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Ранее синоптики отмечали, что в Астане, Алматы и 15 областях страны 14 июля прогнозируют штормовое предупреждение.