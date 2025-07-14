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Общество

Казахстанцам пообещали грозы, град и жару до 44°С

Казгидромет, солнце, жара, дожди, прогноз, 15-17 июля, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 10:53 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15, 16 и 17 июля 2025 года. По данным специалистов, в стране ожидается контрастная погода: от жары в 44 градусов до ливней с градом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению метеорологов, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

"16 июля на западе, севере, 17 июля на северо-западе, севере РК – сильные дожди, град, шквал", – подчеркнули в РГП "Казгидромет".

Лишь на юге страны ожидается жаркая, без осадков погода.

Также по республике ожидается усиление ветра. На северо-западе страны ночью и утром возможен туман.

Далее эксперты предоставили подробные данные о температуре.

  • Днем 16-17 июля на юго-западе республики ожидается очень сильная жара 39-44 градуса.
  • 17 июля в отдельных районах центра страны очень сильная жара 40 градусов.
  • На юге страны очень сильная жара 40-44 градуса.
  • На юго-востоке 40-42 градуса.
  • В северных регионах сильная жара 30-35 градусов.
  • На востоке страны 35-38 градусов.

В 16 областях Казахстана на 14 июля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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