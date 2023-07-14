Руководству "Экибастузтеплоэнерго" предъявили обвинение в суде

В Экибастузе 14 июля стартовал уголовный судебный процесс над руководством предприятия, обеспечивающего теплоснабжение города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых – экс-генеральный директор ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Павел Мельничук и бывшие руководители подразделений – ТОО "ЭТЭЦ" Виктор Вебер и "Экибастузских тепловых сетей" Евгений Горварт. Их действия квалифицировали по ст. 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям в коммерческой организации".



В обвинительном заключении прокуроры перечислили многочисленные обязанности должностных лиц и указали, что эти обязанности не выполняли в полной мере на многих этапах: от исследования состояния объектов до подготовки к отопительному сезону на протяжении нескольких лет.

"В частности, несмотря на износ оборудования, не проводилась экспертиза состояния ТЭЦ и сетей, а лишь техническое обследование, которое не раскрыло истинное положение дел", – говорится в обвинительном заключении.





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Прокуроры подчеркнули, что это позволило подписывать паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. По их словам, при расследовании причин аварии провели экспертизу. Ее результаты свидетельствуют о плачевном состоянии объектов – от разрушающихся помещений и оборудования ТЭЦ до прогнивших сетей. Оценку проводили по элементам труб, собранным во время ЧП.



"На ТЭЦ, магистральных и внутренних сетях не проводили достаточные ремонтные работы, хотя уже в 2022 году износ на сетях, например, достиг более 87%. Это подтверждено судебной экспертизой, во время которой исследованы фрагменты труб, местами расслоившиеся, с очагами язв ржавчины, царапин и перфорации. Это указывает на сильные коррозионные процессы", – пояснил государственный обвинитель.

Подсудимым указали также на нарушение законодательства в области пожарной безопасности и электроэнергетики.

"Как руководители ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и его подразделений подсудимые знали о техническом состоянии объектов, но легкомысленно рассчитывали на то, что серьезных последствий не произойдет", – говорится в заключении.

В ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла авария на ТЭЦ. Без тепла в 30-градусный мороз остались 149 многоэтажек, 115 частных домов и социальные объекты. Расследование показало, что на Экибастузской ТЭЦ промерзла импульсная трубка датчика давления. В результате регулятор на основании ложных показаний увеличил подпитку воды.

Далее персонал химического цеха включил еще два насоса, что увеличило давление и привело к многочисленным порывам на тепловых сетях. В результате с 28 ноября по 8 декабря 2022 года в Экибастузе объявили режим ЧС.

Подсудимые свое отношение к предъявленному обвинению пока не высказали.

Кроме того, завершено досудебное расследование по факту халатности чиновников, ответственных за отопительный сезон по ст. 371 ч.2 УК РК ("Халатность"). Сейчас с материалами дела знакомятся руководитель территориального департамента энергетического надзора и бывший руководитель отдела ЖКХ города Экибастуза.

Ранее первый вице-премьер Роман Скляр высказывал мнение, что в коммунальном коллапсе в Экибастузе виноват широкий круг людей.