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Обвинения предъявили католической организации в Аргентине

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 04:33 Фото: pixabay
Аргентинские прокуроры начали уголовное расследование в отношении руководства "Опус Деи", сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, в период с 1983 по 2015 год в Южной Америке католическая организация занималась торговлей людьми и трудовой эксплуатацией как минимум 44 женщин, привлеченных к неоплачиваемой работе по дому. О этом передает Associated Press.

Прокуроры утверждают, что "Опус Деи" отбирала подростков из малообеспеченных семей, обычно из сельских районов, расположенных далеко от центров деятельности организации. Им обещали образование и карьерные перспективы.

"После приема в организацию они проходили курс "духовного, профессионального и трудового обучения". Затем многих из них отправляли выполнять домашнюю работу в центрах этой организации, расположенных как в стране, так и за ее пределами", – говорится в заявлении.
Католическая организация, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 04:33

Фото: X/ericgarland

Прокуроры обратились к федеральному судье с просьбой вызвать для дачи показаний должностных лиц "Опус Деи" из Аргентины, Парагвая, Уругвая и Боливии.

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 04:33

Представитель прокуратуры, фото: Х/JamesVGrimaldi

А в настоящее время половина населения Гаити голодает из-за деятельности бандитских группировок.

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