Хлеб при похудении: можно ли есть и какой

Когда человек собирается худеть, первое, что он сразу исключает из своего рациона, – это хлеб. Но нужно ли это делать, Zakon.kz рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Мансурова отмечает, что совсем убирать такой продукт не стоит, просто надо разбираться в вариантах хлеба.

Специалист уточняет, что решая съесть хлеб, будучи на диете, стоит особое внимание уделить промышленным вариантам хлеба.

По ее словам, тот продукт, который изготовлен на заводе, может, помимо муки, соли, воды, дрожжей или закваски, содержать в себе дополнительные нежелательные ингредиенты – жиры, сахар, а также консерванты.

"Иногда можно насчитать до 20 различных лишних добавок. Такой хлеб может стать причиной вздутия живота, проблем с пищеварением, слабости, сонливости и других негативных проявлений. Лучше всего, если очень не хочется отказываться от хлеба на диете, выпекать его самостоятельно". Ирина Мансурова

Также в публикации АиФ отмечено, что безглютеновый хлеб для диеты выбирать неправильно.

Он считается разновидностью лечебного продукта, который показан при непереносимости такого компонента. В нем немного полезных веществ и минимум клетчатки, а еще в такой вариант добавляют больше сахара и жиров, чтобы он мог поддерживать форму.

Альтернативный хлеб

Хлебцы – еще один вариант, который идет в ход во время диеты.

Если выбирать, то гречишные будут самыми лучшими в такой ситуации, так как в гречихе много белка, сложных углеводов, минералов и витаминов. А наименее калорийными являются ржаные хлебцы.

Дрожжам – нет?

Один из основных страхов худеющих касается хлеба на основе дрожжей. Есть версия, что дрожжи крайне активны даже в выпеченном продукте и могут наносить организму вред – например, приводя к болям в кишечнике и метеоризму. Такое действительно может быть, но только в том случае, если продукт не пропечен.

Хлеб на основе закваски несколько иной. Отличается вариантом брожения. Хлеб на закваске имеет особую консистенцию, аромат и более низкий гликемический индекс.



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