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Советы

Нутрициолог объяснила, почему хлеб полезен при похудении

Нутрициолог объяснила, почему хлеб полезен при похудении, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 22:34 Фото: pixabay
Людям, стремящимся снизить вес, не стоит полностью исключать хлеб из рациона, так как он является источником ценных минералов и клетчатки. Об этом рассказала российский нутрициолог доказательно-научного подхода Юлия Хлопова, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Газете.Ru" она отметила, что хлеб – один из древнейших продуктов, сопровождающий человечество на протяжении тысячелетий. Его состав, включающий воду, муку, соль и дрожжи, делает его богатым углеводами, витаминами группы B, клетчаткой, а также такими важными микроэлементами, как магний, калий и железо.

Эксперт отметила, что правильно подобранный хлеб не препятствует похудению, а наоборот, может помочь в этом процессе.

"Цельнозерновой хлеб благодаря высокому содержанию клетчатки способствует длительному насыщению, снижая риск переедания. Углеводы из хлеба обеспечивают энергию для физической активности, а его употребление приносит эмоциональный комфорт. Полный отказ от хлеба может привести к стрессу и пищевым срывам", – пояснила Хлопова.

По мнению нутрициолога, негативное отношение к хлебу сформировалось на фоне популярности низкоуглеводных диет.

"Хлеб часто обвиняют в резком повышении уровня сахара в крови, наборе лишнего веса и отсутствии питательной ценности. Однако эти утверждения больше мифы, чем научно обоснованные факты", – отметила она.

Хлопова подчеркнула, что ключевым фактором в наборе веса является не сам продукт, а общий избыток калорий. Она рекомендовала выбирать цельнозерновой или бездрожжевой хлеб, а также изделия с добавками – семенами льна, тыквы или орехами.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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