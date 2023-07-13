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Еще одно село упраздняют в Туркестанской области

Еще одно село упразднят в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Акимат Туркестанской области совместно с маслихатом подготовили постановление "Об упразднении населенного пункта Нура района Байдибек Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

"Упразднить населенный пункт Нура сельского округа Мынбулак Байдибекского района Туркестанской области и исключить из статистической базы данных", – говорится в документе.

Как поясняется, такое решение принято с учетом совместных предложений акимата и маслихата района Байдибек Туркестанской области.

Согласно Википедии, в 1999 году население составляло 288 человек (116 мужчин и 172 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало всего 160 человек (83 мужчины и 77 женщин).

Ранее было подготовлено совместное постановление акимата и решение маслихата об упразднении сел Какпансор сельского округа Созак и Коныратарык сельского округа Жуантобе Сузакского района Туркестанской области из-за их малочисленности.

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, около 2,8 тыс. сельских населенных пунктов в стране не охвачены мерами поддержки в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі". Как пояснял глава МНЭ Алибек Куантыров, такое количество сел остались без господдержки из-за малочисленности, где проводить какие-то работы затратно для бюджета и не имеет смысла, поэтому было принято решение о переселении людей из таких сел.

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