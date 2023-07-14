Режиссер "Титаника" собрался экранизировать трагедию с батискафом "Титан"

Стало известно о планах канадского режиссера Джеймса Кэмерона экранизировать трагедию с батискафом "Титан", взорвавшимся в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.

Кэмерон ведет переговоры со стриминговым сервисом о съемках сериала, который будет посвящен затонувшей субмарине "Титан", сообщает The Sun.

Продюсеры проекта хотят привлечь Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани для исполнения главных ролей.



Источник издания добавил, что у Кэмерона не будет финансовых и временных рамок для создания сериала.

18 июня группа туристов начала спуск к затонувшему "Титанику" на подводном аппарате "Титан".

22 июня спасатели нашли пять крупных обломков сумбарины недалеко от "Титаника". Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Всех пассажиров батискафа официально признали погибшими.

