Исследователи опубликовали аудиозапись взрыва батискафа "Титан"

Прошло более полутора лет с момента крушения батискафа "Титан" и гибели его экипажа, но исследователи продолжают изучать детали трагедии и представляют их общественности, сообщает Zakon.kz.

Недавно Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва подводного аппарата "Титан", который записан 18 июня 2023 года пассивным акустическим регистратором примерно в 1450 км от места катастрофы.

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Летом 2023-го батискаф "Титан", принадлежащий компании OceanGate Expeditions, совершил спуск к лежащим на глубине 3,8 километра обломкам лайнера "Титаник". Во время этого путешествия батискаф неожиданно взорвался, убив всех членов экипажа.

На борту находились основатель и глава организации OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский акванавт и исследователь "Титаника" Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью самолет с государственным секретарем США Марко Рубио резко развернулся во время полета в Мюнхен.