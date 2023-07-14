В акимате Алматы рассказали, как идет подготовка к новому отопительному сезону

Аким Алматы Ерболат Досаев 14 июля провел выездное совещание на площадке ТОО "Алматинские тепловые сети" по вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду, сообщает Zakon.kz.

Готовность энергокомплекса и инженерных сетей к отопительному зимнему периоду по состоянию на 14 июля 2023 года идет по графику и составляет 55,3%.

"Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть работ будет завершена до 20 августа", – рассказали в акимате.

В частности, готовность тепловых сетей достигла 65%. Теплоисточники, сети водоснабжения и электрические сети имеют готовность выше 50%.

Накопление запасов угля и мазута также идет по плану. На объектах АО "АлЭС" заготовлено 97% угля (160,3 из 166 тыс. тонн) и 55% мазута (8,9 из 16 тыс. тонн), ТОО "АТКЭ" – 26,4% угля (31,7 из 120 тонн) и 90% мазута (7,9 из 8,7 тыс. тонн).



Ерболат Досаев продолжит держать на контроле вопрос готовности к зиме, в том числе по всем социальным объектам города.



Также аким ознакомился с работой Центра обслуживания потребителей и главного диспетчерского пункта предприятия. В ходе ознакомления он дал поручение о расширении зоны покрытия и модернизации диспетчеризации объектов системы теплоснабжения.

Ранее стало известно, что в городе с 17 июля начнут испытания теплосетей.