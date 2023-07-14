Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В акимате Алматы рассказали, как идет подготовка к новому отопительному сезону

В акимате Алматы рассказали, как идет подготовка к новому отопительному сезону Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев 14 июля провел выездное совещание на площадке ТОО "Алматинские тепловые сети" по вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду, сообщает Zakon.kz.

Готовность энергокомплекса и инженерных сетей к отопительному зимнему периоду по состоянию на 14 июля 2023 года идет по графику и составляет 55,3%.

"Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть работ будет завершена до 20 августа", – рассказали в акимате. 

В частности, готовность тепловых сетей достигла 65%. Теплоисточники, сети водоснабжения и электрические сети имеют готовность выше 50%.

Накопление запасов угля и мазута также идет по плану. На объектах АО "АлЭС" заготовлено 97% угля (160,3 из 166 тыс. тонн) и 55% мазута (8,9 из 16 тыс. тонн), ТОО "АТКЭ" – 26,4% угля (31,7 из 120 тонн) и 90% мазута (7,9 из 8,7 тыс. тонн).

Ерболат Досаев продолжит держать на контроле вопрос готовности к зиме, в том числе по всем социальным объектам города.

Также аким ознакомился с работой Центра обслуживания потребителей и главного диспетчерского пункта предприятия. В ходе ознакомления он дал поручение о расширении зоны покрытия и модернизации диспетчеризации объектов системы теплоснабжения.

Ранее стало известно, что в городе с 17 июля начнут испытания теплосетей. 

Анастасия Стативкина
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты
Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления