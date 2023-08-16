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Как Алматы готовится к отопительному сезону, рассказали в акимате

Насколько Алматы готовится к отопительному сезону Фото: Zakon.kz
Аким города Алматы Ерболат Досаев провел очередное совещание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

О промежуточных итогах ремонтных и подготовительных работ доложили руководители Управления энергетики и водоснабжения, а также ТОО "Алматинские тепловые сети", ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", ГКП "Алматы Су", АО "Алматинские электрические станции", АО "Алатау Жарык Компаниясы", АО "КазТрансГазАймак" и др.

"На особом контроле находится вопрос готовности Алматы к отопительному сезону, коммунальным предприятиям необходимо завершить все подготовительные мероприятия согласно утвержденному графику", – подчеркнул  Ерболат Досаев.

По информации энергетиков, готовность к отопительному периоду городского теплоэнергокомплекса идет по плану и составляет 75,6%. При этом готовность газовых сетей составляет 76,7%, водоснабжения – 80%, электрических сетей – 72%.

100%-ная готовность города к зимнему сезону будет обеспечена до 1 октября.

В межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжения, 29 км газоснабжения.

В настоящее время для обеспечения бесперебойной подачи тепла потребителям города Алматы ведутся работы по ремонту 84 котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Подготовительные работы ведутся и на объектах АО "Алматинские электрические станции": проводится ремонт энергетического генерирующего оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Завершен ремонт 5 котлов ТЭЦ-2, что позволит обеспечить жителей мегаполиса теплом в отопительный сезон. Вместе с тем до конца октября планируется завершить ремонт дополнительных 3 оставшихся котлов согласно утвержденному графику – в ноябре. Данные меры позволят своевременно начать отопительный сезон и провести разворот циркуляции в конце сентября.

В ходе совещания Ерболат Досаев уделил особое внимание вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду социальных объектов и жилых домов. По данным энергетиков, готовность жилого фонда идет согласно утвержденному графику – 59,5%, объектов образования – 76,2%, здравоохранения – 66,4%.

По итогам совещания аким дал ряд поручений Управлению энергетики: до конца августа проконтролировать ход подготовительных работ на объектах теплоснабжения, уделив особое внимание Южной районной котельной, которая после завершения реконструкции обеспечит теплом более 200 тыс. существующих, а также перспективных потребителей (строящиеся жилые комплексы) Бостандыкского района.

Также глава города дал поручение закончить все работы по восстановлению дорожного покрытия и иных мест после завершения реконструкционных работ к 1 сентября.

Ранее стало известно, готова ли Алматинская ТЭЦ-2 к отопительному сезону.

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