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Курс доллара еще вырос на торгах 14 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,46 тенге, поднявшись еще на 2,71 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,49 тенге (+0,85).

Курс евро установлен Нацбанком в 494,83 тенге, рубля – 4,92 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,5-448,5 тенге, евро – по 496-500,5 тенге, российские рубли – по 4,87-5,11 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,14% и составила 81,25 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дешевле на 0,14%, до 76,78 доллара за баррель.


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Лариса Черненко
KASE
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