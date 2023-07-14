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Движение по эстакаде на выезде из ЖК "Асыл Арман" открыли в Алматинской области

Движение по эстакаде возле ЖК "Асыл Арман" открыли в Алматинской области Фото: пресс-служба компании "Казавтожол"
На эстакаде на выезде из ЖК "Асыл Арман" в Алматинской области обеспечили безопасное движение транспорта, установили знаки и нанесли разметку. Объект собираются сдать в эксплуатацию осенью, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании "Казавтожол" 14 июля, на эстакаде завершили все основные виды дорожных работ. Теперь жители "Асыл Армана" смогут беспрепятственно выезжать на трассу в сторону Алматы и на республиканскую дорогу Алматы – Бишкек по развязке типа "труба".

"Также для обеспечения безопасности дорожного движения установлены необходимые дорожные знаки и нанесена разметка. Объект планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года после завершения остаточных видов работ", – говорится в сообщении.

В "Казавтожоле" отметили, что подрядчик справился с порученной ему работой в течение года с момента подписания контракта.

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Казавтожол Алматинская область
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