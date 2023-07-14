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Список самых востребованных профессий составили в Казахстане

Составлен список самых востребованных технических специальностей Фото: pxhere
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, какие профессии наиболее востребованы на рынке технических и профессиональных специалистов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства 14 июля, по итогам анализа рынка труда выяснилось, что самые востребованные специальности – это повар, продавец и автомеханик.

Самые востребованные специалисты

Фото: gov.kz

Повара наиболее востребованы в Карагандинской области, ВКО, Акмолинской области и Алматы. Продавцы нужнее всего в Абайской и Акмолинской областях, а также в Астане. Автомеханики требуются в Абайской, Акмолинской, Атырауской областях и Алматы.

Самые востребованные профессии

Фото: gov.kz

Впрочем, список специальностей, для представителей которых у работодателей много вакансий, этим не исчерпывается. В приоритете на рынке труда – портные, маркетологи, трактористы, бухгалтеры, электрогазосварщики, кондитеры, воспитатели и представители ряда других профессий.

Самые востребованные профессии

Фото: gov.kz

В конце 2022 года в Казахстане составили список самых востребованных профессий на период до 2030 года.

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