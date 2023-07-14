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Бауыржан Аскаров стал новым председателем правления АО "КазТрансГаз Аймак"

Назначен новый председатель правления "КазТрансГаз Аймак" Фото: sknews.kz
Новым председателем АО "КазТрансГаз Аймак", дочернего предприятия АО НК "QazaqGaz", назначили Бауыржана Аскарова, сообщает Zakon.kz.

Бауыржан Аскаров родился в 1983 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД РФ), имеет степень кандидата политических наук и МВА Московского государственного университета нефти и газа им. Губкина.

Трудовой стаж:

  • сотрудник Министерства иностранных дел РК;
  • начальник управления в Министерстве нефти и газа РК;
  • директор департамента в АО "НК "КазМунайГаз";
  • старший советник в Eni Agip Caspian Sea;
  • управляющий директор в KMG Drilling & Services;
  • руководитель аппарата, заместитель генерального директора – член правления АО "Разведка Добыча КазМунайГаз".

До последнего назначения занимал должность директора по корпоративному сервису в "Норт Каспиан Оперейтинг Компани – КМГ-Кашаган B.V.".

Ранее стало известно, что "КазТрансГаз Аймак" запретили подключать астанчан к природному газу.

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