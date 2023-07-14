Бауыржан Аскаров стал новым председателем правления АО "КазТрансГаз Аймак"

Новым председателем АО "КазТрансГаз Аймак", дочернего предприятия АО НК "QazaqGaz", назначили Бауыржана Аскарова, сообщает Zakon.kz.

Бауыржан Аскаров родился в 1983 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД РФ), имеет степень кандидата политических наук и МВА Московского государственного университета нефти и газа им. Губкина.

Трудовой стаж:

сотрудник Министерства иностранных дел РК;

начальник управления в Министерстве нефти и газа РК;

директор департамента в АО "НК "КазМунайГаз";

старший советник в Eni Agip Caspian Sea;

управляющий директор в KMG Drilling & Services;

руководитель аппарата, заместитель генерального директора – член правления АО "Разведка Добыча КазМунайГаз".

До последнего назначения занимал должность директора по корпоративному сервису в "Норт Каспиан Оперейтинг Компани – КМГ-Кашаган B.V.".

Ранее стало известно, что "КазТрансГаз Аймак" запретили подключать астанчан к природному газу.

