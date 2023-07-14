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Законодательство РК

Истязавшую детей в Атырау воспитательницу отправили за решетку на четыре года

Истязавшую детей воспитательницу в Атырау отправили в колонию Фото: pixabay
Суд №2 города Атырау вынес приговор женщине, обвинявшейся в истязании воспитанников детского коррекционного центра, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда 14 июля, подсудимой по уголовному делу по ст. 110 УК РК ("Истязание") проходила специалист детского коррекционного центра. В ее обязанности входило обучение детей с особенностями развития, коррекция их поведения, индивидуальные занятия с каждым ребенком в течение 45 минут.

Следствие установило, что подсудимая, проводя индивидуальные занятия в специальном кабинете, систематически избивала трех детей и совершала над ними физическое и психическое насилие. Вину женщины доказали с помощью показаний свидетелей, заключения экспертизы и видеозаписей.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Законные представители потерпевших также просили взыскать с нее моральный ущерб. Сама женщина частично признала вину, но просила переквалифицировать свои действия на ч. 2 ст. 140 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Суд учел смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости и наличие малолетнего ребенка – и назначил женщине наказание в виде лишения свободы на четыре года. Кроме того, с нее в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в размере 6 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подобные дела – не редкость в Казахстане. Ранее в Балхаше под следствие попала работница детского сада, которую также заподозрили в издевательствах над детьми.

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Никита Дробны
Атырау
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