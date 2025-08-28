Многодетную беременную казахстанку отправили за решетку: что она совершила

Межрайонный суд по уголовным делам города Семей вынес приговор женщине по факту многократных мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда, с апреля 2024 года по февраль 2025 года подсудимая обманывала людей, обещая за денежное вознаграждение помочь с поступлением в университет на грант или с льготами.

"Используя доверительные отношения с родственниками и знакомыми, а также распространяя ложные сведения через мессенджеры, подсудимая получила от 27 потерпевших значительные суммы – от 200 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Общий ущерб составил более 13 миллионов тенге. Деньги подсудимая присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению, обязательств перед потерпевшими не выполняла. Часть средств потерпевшим была возмещена", – сказано в сообщении суда.

Суд признал женщину виновной. С учетом признания вины, раскаяния, беременности и наличия на иждивении троих малолетних детей суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, в пользу потерпевших удовлетворены гражданские иски на общую сумму нанесенного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

