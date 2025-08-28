#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.63
622.52
6.69
События

Многодетную беременную казахстанку отправили за решетку: что она совершила

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам города Семей вынес приговор женщине по факту многократных мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда, с апреля 2024 года по февраль 2025 года подсудимая обманывала людей, обещая за денежное вознаграждение помочь с поступлением в университет на грант или с льготами.

"Используя доверительные отношения с родственниками и знакомыми, а также распространяя ложные сведения через мессенджеры, подсудимая получила от 27 потерпевших значительные суммы – от 200 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Общий ущерб составил более 13 миллионов тенге. Деньги подсудимая присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению, обязательств перед потерпевшими не выполняла. Часть средств потерпевшим была возмещена", – сказано в сообщении суда.

Суд признал женщину виновной. С учетом признания вины, раскаяния, беременности и наличия на иждивении троих малолетних детей суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, в пользу потерпевших удовлетворены гражданские иски на общую сумму нанесенного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Астане бизнес-тренера приговорили к 5 годам за ложные обещания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
28 августа в Казахстане отмечают День специалистов Тыла Вооруженных сил
События
08:59, Сегодня
28 августа в Казахстане отмечают День специалистов Тыла Вооруженных сил
"Думал, мошенники": житель Каскелена выиграл квартиру и не смог в это поверить
События
19:00, 27 августа 2025
"Думал, мошенники": житель Каскелена выиграл квартиру и не смог в это поверить
Госзакупки подвели: в Костанае арестовали экс-главу облздрава, главврача и предпринимателя
События
18:50, 27 августа 2025
Госзакупки подвели: в Костанае арестовали экс-главу облздрава, главврача и предпринимателя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: