МЧС предупреждает о пожароопасной обстановке в Павлодарской области

На территории Павлодарской области 14 июля текущего года с 8:00 подразделениями ДЧС региона осуществлено более 30 выездов на пожары и очаги возгорания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, для тушения были задействованы 31 единица техники и 95 человек личного состава.

"В связи с аномальной жарой и грозой, силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, направляя все усилия на предотвращение и ликвидацию пожаров", - говорится в сообщении.

Пожароопасная обстановка в данное время отмечается на территориях Актогайского, Баянаульского, района Аққулы, Шербактинского района и Экибастузской сельской зоны.

13 июля МЧС РК сообщило о том, что пожар в природном резервате "Семей Орманы" полностью ликвидирован.

