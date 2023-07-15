Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полиция Стокгольма разрешила очередную акцию с сожжением религиозных книг

Разрешила акцию с сожжением религиозных книг у посольства Израиля 15 июля Фото: Facebook/Polisen
Шведская полиция разрешила провести акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу, 15 июля, сообщает Zakon.kz.

Заявку на акцию подал тридцатилетний мужчина. Он подчеркнул, что манифест станет ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма и собранием ради свободы слова, передает Sveriges Radio.

Официальные лица Израиля призвали правительство Швеции пресечь эту акцию, пишет Times of Israel.

"Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг. Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем из-за того, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа. <…> Весь мир должен объединиться и решительно осудить этот отвратительный поступок", - говорится в заявлении президента Израиля Ицхака Герцога.

В полиции между тем подчеркнули, что люди, желающие провести публичные акции, должны получить разрешение полиции, однако в полиции не дают разрешения на сожжения священных писаний.

В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Среди них поступила заявка на сожжение Торы и Библии у столичного посольства Израиля 15 июля, запрос был удовлетворен в пятницу.

11 июля полиция Швеции одобрила новую акцию с "сожжением религиозного текста".

Читайте также

Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответе при попытке "тронуть КНДР"

Ситуация в Украине: Усик будет баллотироваться в президенты, Орбан считает, что Украина потеряла суверенитет

В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую 25 детей

Константин Вноровский
Швеция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
В Алматинской области переименуют несколько сел и округов
В Алматинской области переименуют несколько сел и округов
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления