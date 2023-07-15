Полиция Стокгольма разрешила очередную акцию с сожжением религиозных книг

Шведская полиция разрешила провести акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу, 15 июля, сообщает Zakon.kz.

Заявку на акцию подал тридцатилетний мужчина. Он подчеркнул, что манифест станет ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма и собранием ради свободы слова, передает Sveriges Radio.

Официальные лица Израиля призвали правительство Швеции пресечь эту акцию, пишет Times of Israel.

"Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг. Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем из-за того, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа. <…> Весь мир должен объединиться и решительно осудить этот отвратительный поступок", - говорится в заявлении президента Израиля Ицхака Герцога.

В полиции между тем подчеркнули, что люди, желающие провести публичные акции, должны получить разрешение полиции, однако в полиции не дают разрешения на сожжения священных писаний.



В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Среди них поступила заявка на сожжение Торы и Библии у столичного посольства Израиля 15 июля, запрос был удовлетворен в пятницу.

11 июля полиция Швеции одобрила новую акцию с "сожжением религиозного текста".