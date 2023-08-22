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МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за акций с сожжением Корана

Коран Фото: freepik
Временный поверенный посольства Дании и секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции в связи с акциями с сожжением Корана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

В уведомлении указано, что временный представитель по делам посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были приглашены в Министерство иностранных дел Турции в связи с инцидентами поджога Корана перед зданиями посольств в Копенгагене, Гааге и других странах с мусульманским населением.

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25 июля в Дании вновь сожгли Коран.

31 июля мигранты из Ирака сожгли Коран возле здания парламента в столице Швеции.

3 августа мигрантка из Ирана сожгла священное писание мусульман. По словам девушки, раньше она была мусульманкой, но стала христианкой.

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили о том, что Швеция планирует пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана.

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