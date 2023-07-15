В Павлодаре наградили студента за спасение двух тонущих подростков

Депутаты и ректорат педуниверситета, где учится студент-герой, чествовали 20-летнего Асана Асаинова, который 12 июля спас из реки двух тонущих подростков, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 14 июля, в маслихате Павлодарской области прошла торжественная встреча с Асаном Асаиновым, где молодого человека чествовали за его героизм.

Будущему педагогу от ректора университета вручили грант на обучение. Депутаты подарили Асану ноутбук и денежный сертификат, отмечает пресс-служба партии "AMANAT".

"Вы показали пример героического поступка. Своим поступком вы подаете пример молодым педагогам и подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья и хотелось бы поблагодарить вашу маму за воспитание такого сына. Уверенна, что вы станете отличным специалистом", – сказала сполнительный секретарь областного филиала партии Айгуль Маликова.





12 июля студент Асан Асаинов спас из Иртыша двух тонущих подростков. Молодой человек оказался единственным на городском пляже, кто бросился в воду за мальчиками, когда они стали тонуть. Не смотря на то, что сам чуть не погиб, студент доплыл до берега с подростками.