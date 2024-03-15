В Кызылорде на видео попало спасение подростка в бассейне
Фото: polisia.kz
Тонущего подростка спас в бассейне начальник ДУИС по Кызылординской области Шаймерден Есенкелдиев, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МВД РК, Есенкелдиев отдыхал с семьей в общественном бассейне, когда услышал крики. Женщина указала на темное пятно под толщей воды, и тогда Есенкелдиев понял, что кто-то тонет.
Прыгнув в воду, мужчина вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь. Юношу доставили в больницу.
"Я увидел мальчика, лежавшего на дне бассейна глубиной три метра. Прыгнул за ним и, дотащив до бортика, начал откачивать. Свой поступок я не считаю героизмом. У меня восемь детей, а теперь у меня появился и девятый ребенок. Сейчас мы постоянно с ним на связи. Его родители признательны за спасения сына. После случившегося и сам теперь чувствую ответственность за этого мальчика", – поделился Есенкелдиев.
Ранее сообщалось, что ученик 11 класса актюбинской школы спас 18-летнюю девушку, у которой внезапно начался эпилептический приступ.
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