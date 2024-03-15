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Законодательство РК

В Кызылорде на видео попало спасение подростка в бассейне

начальник ДУИС по Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:29 Фото: polisia.kz
Тонущего подростка спас в бассейне начальник ДУИС по Кызылординской области Шаймерден Есенкелдиев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, Есенкелдиев отдыхал с семьей в общественном бассейне, когда услышал крики. Женщина указала на темное пятно под толщей воды, и тогда Есенкелдиев понял, что кто-то тонет.

Прыгнув в воду, мужчина вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь. Юношу доставили в больницу.

"Я увидел мальчика, лежавшего на дне бассейна глубиной три метра. Прыгнул за ним и, дотащив до бортика, начал откачивать. Свой поступок я не считаю героизмом. У меня восемь детей, а теперь у меня появился и девятый ребенок. Сейчас мы постоянно с ним на связи. Его родители признательны за спасения сына. После случившегося и сам теперь чувствую ответственность за этого мальчика", – поделился Есенкелдиев.


Ранее сообщалось, что ученик 11 класса актюбинской школы спас 18-летнюю девушку, у которой внезапно начался эпилептический приступ.

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