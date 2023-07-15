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Канализационные нечистоты попали в реку Актюбинской области. Экологи ищут виновных

Канализационные нечистоты попали в реку Актюбинской области. Экологи ищут виновных Фото: pixabay
Экологи Актюбинской области ищут виновных в разливе нечистот из канализационного колодца, которые попали в реку Жинишке, приток Илека, сообщает Zakon.kz.

Первым тревогу забили дачники, чьи участки расположены недалеко от реки Жинишке, что в пригороде Актобе. Садоводы обратились к экоактивистам, которые выехали на место, пишет Диапазон.

"Запах там стоял просто невыносимый! Жара, вонь, стоять рядом с рекой было невозможно. В первый день обнаружения источника из колодца текло не так сильно, а вот на второй нечистоты били фонтаном. На данный момент из колодца ничего не льется, но все нечистоты ушли в Илек". Евгений Лазарчук, экоактивист "Актобе, Дыши!"

Эколог-волонтер отмечает, что проехал и на место, где река Жинишке впадает в Илек. Там также стоял смрад. Лазарчук уверен, что экосистеме реки нанесли урон, за который должны ответить виновные.

Специалисты департамента экологии также выезжали на место, отметили в ведомстве. В водах реки нашли превышение аммиака.

"В настоящее время устанавливается правособственник канализационного колодца, откуда был порыв. Согласно пояснению представителей "Su energy group", данный колодец является бесхозным". Талап Уснадин, заместитель руководителя департамента экологии

Уснадин отметил, что порыв устранили. Кто будет отвечать за загрязнение реки, в ведомстве не уточнили.

Похожий случай на днях произошел в Жетысуской области. Там санитарные врачи и экологи начали проверку на реке Каратал, куда попали канализационные отходы из ближайших инженерных сетей.

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