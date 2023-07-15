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Африканец успешно выращивает редкие культуры в Алматы

Африканец успешно выращивает редкие культуры в Алматы Фото: pixabay
Выходец из Мали, живущий в Алматы почти 40 лет, успешно освоил аграрное дело и выращивает батат и редкую фасоль, сообщает Zakon.kz.

Вот уже пять лет Тиедиугу Кулибали, приехавший в 80-е в Казахстан на учебу, успешно выращивает близ Алматы сладкий картофель батат. Полезный корнеплод, как уверяют диетологи, обладает массой полезных свойств и вполне может конкурировать с привычным картофелем, передает AlmatyTV.


Африканец успешно выращивает редкие культуры в Алматы

Фото: скриншот с видео


"Я подумал, что я могу сюда привезти и выращивать. И соответственно свой вклад внести в развитие Казахстана. Я понял, что батат – это культура очень полезная и я смогу его выращивать". Тиедиугу Кулибали

В этом году агроном впервые высадил на своем участке фасоль, уникального сорта, которого нет в Казахстане. Так же, как и батат, сорт фасоли ему привезли из родного Мали. Первый урожай Тиедиугу Кулибали обещает снять в конце сентября.

В планах у фермера выращивать еще несколько новых культур. Какие, он пока не называет.

В начале июня в Туркестанской области зацвела редкая лилия, которую выращивают в селе Турбат Казыгуртского района.

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Мария Мельникова
Алматинская область Алматы Африка Мали
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