Африканец успешно выращивает редкие культуры в Алматы

Выходец из Мали, живущий в Алматы почти 40 лет, успешно освоил аграрное дело и выращивает батат и редкую фасоль, сообщает Zakon.kz.

Вот уже пять лет Тиедиугу Кулибали, приехавший в 80-е в Казахстан на учебу, успешно выращивает близ Алматы сладкий картофель батат. Полезный корнеплод, как уверяют диетологи, обладает массой полезных свойств и вполне может конкурировать с привычным картофелем, передает AlmatyTV.





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"Я подумал, что я могу сюда привезти и выращивать. И соответственно свой вклад внести в развитие Казахстана. Я понял, что батат – это культура очень полезная и я смогу его выращивать". Тиедиугу Кулибали

В этом году агроном впервые высадил на своем участке фасоль, уникального сорта, которого нет в Казахстане. Так же, как и батат, сорт фасоли ему привезли из родного Мали. Первый урожай Тиедиугу Кулибали обещает снять в конце сентября.

В планах у фермера выращивать еще несколько новых культур. Какие, он пока не называет.

В начале июня в Туркестанской области зацвела редкая лилия, которую выращивают в селе Турбат Казыгуртского района.