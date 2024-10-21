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В зоопарке Великобритании успешно возрождают редких мадагаскарских лемуров

В зоопарке Великобритани успешно возрождают редких мадагаскарских лемуров, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 02:59 Фото: Парк дикой природы Котсуолд/Пенсильвания
В парке дикой природы Котсуолд (Великобритания) успешно разводят находящихся под угрозой исчезновения мадагаскарских лемуров, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в парке дикой природы Котсуолд успешно представителя одного из самых исчезающих видов лемуров Мадагаскара.

Пока еще безымянный детеныш родился в парке дикой природы у самца по кличке Рафаэль и самки по кличке Бижу.

Рождение большого бамбукового лемура в неволе происходит крайне редко, и парк является единственным зоологическим парком в Великобритании (и одним из двух в мире), где в этом году размножался этот вид. Только 36 больших бамбуковых лемуров содержатся в неволе во всем мире, и они классифицируются Международным союзом охраны природы как "находящиеся под угрозой исчезновения".

Оба родителя являются участниками европейской программы разведения, и уже четвертый год подряд парку удается разводить этих приматов.

Пол новорожденного пока неизвестен.

Ранее появилась информация о необычном происшествии. В Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила.

Аксинья Титова
Великобритания Мадагаскар 2024 год
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