В зоопарке Великобритании успешно возрождают редких мадагаскарских лемуров

В парке дикой природы Котсуолд (Великобритания) успешно разводят находящихся под угрозой исчезновения мадагаскарских лемуров, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в парке дикой природы Котсуолд успешно представителя одного из самых исчезающих видов лемуров Мадагаскара.

Пока еще безымянный детеныш родился в парке дикой природы у самца по кличке Рафаэль и самки по кличке Бижу.

Рождение большого бамбукового лемура в неволе происходит крайне редко, и парк является единственным зоологическим парком в Великобритании (и одним из двух в мире), где в этом году размножался этот вид. Только 36 больших бамбуковых лемуров содержатся в неволе во всем мире, и они классифицируются Международным союзом охраны природы как "находящиеся под угрозой исчезновения".

Оба родителя являются участниками европейской программы разведения, и уже четвертый год подряд парку удается разводить этих приматов.

Пол новорожденного пока неизвестен.

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